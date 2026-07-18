Europei a squadre di golf con disabilità: Italia provvisoriamente terza

Al termine del secondo dei tre giorni di gara dell’European Team Championship for Golfers with Disability, in svolgimento al Golf Club Genova – Sant’Anna di Cogoleto, l’Inghilterra, con 300 colpi (145 155, +16), è rimasta in vetta alla classifica, seguita sempre dall’Olanda, con 307 colpi (+23). Guadagna una posizione il Team Italia, salito in terza posizione con 313 (+29). Nella Nation’s Cup for golfers with disability, l’Irlanda, con 150 punti (78 72, +6), si porta al comando, sorpassando il Team Italia 1, sceso dal 1° al 2° posto, con 149 punti (83 66, +5).





L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con il Golf Club Genova – Sant’Anna, l’EGA (European Golf Association) e con l’EDGA (European Disabled Golf Association), vede competere otto squadre nel campionato europeo e sei (con l’Italia che schiera due compagini) nella Nation’s Cup.





Nel campionato europeo l’Italia sale al terzo posto – Il Team Italia – formato da Matteo Faccioni (Capitano), Valentino Dall’Arche, Giulia Marabotti e Paolo Vernassa, con Stefano Bertola Team Advisor – ha guadagnato una posizione, salendo dal quarto al terzo posto, a sei lunghezze dall’Olanda e a tredici dall’Inghilterra che guida la classifica. Gli azzurri, per restare sul podio, dovranno tenere a distanza la Francia, quarta con due colpi di ritardo a 315 (151 164, +31). Più indietro, in quinta e sesta posizione con 328 (+44), Svezia e Francia. Settimo posto per l’Irlanda con 343 (+59) e ottavo posto per la Germania con 349 (+65).





Nella Nation’s Cup l’Irlanda precede l’Italia di un punto – Nella Nation’s Cup l’Irlanda, con 150 punti (78 72, +6), è passata al comando, precedendo di un colpo il Team Italia 1 – formato da: Riccardo Bianciardi (Capitano), Mario Gazzetta, Roberta Bartolomei e Andrea Plachesi, con Barbara Borin Team Advisor – sceso dal 1° al 2° posto, con 149 punti (83 66, +5) e l’Inghilterra (75 74, 149, +5), a pari punti, ma in terza posizione in virtù dello score odierno peggiore rispetto al team azzurro. In quarta posizione, con 139 punti (73 66, -5), il Team Italia 2, composto da: Cristiano Berlanda (Capitano), Alessandra Donati, Jacopo Luce e John Rosanova, con Denise Barbiero Team Advisor. Quinta posizione, con 125 punti (71 54, -19), per la Repubblica Ceca e sesto posto per il Belgio, con 112 punti (55 57, -32).





Programma e formula di gioco: Nell’European Team Championship for Golfers with Disability si sfidano otto Paesi, con squadre formate da quattro golfisti paralimpici (in rappresentanza di ciascuna delle quattro sports bands e con almeno un rappresentante maschile e un rappresentante femminile). Si gioca su 54 buche, con 18 buche per ciascuno dei tre giorni secondo le seguenti modalità di gioco: Greensome il primo giorno (colpi alternati, due punteggi per squadra); Foursome il secondo giorno (ciascuno gioca la sua palla e due punteggi per squadra); Greensome il terzo giorno (due punteggi per squadra).





Grande partecipazione alla Tavola Rotonda “Lo Sport Paralimpico: Storia e Storie che migliorano la Società” – Al termine del secondo round di gioco, il Golf Club Genova – Sant’Anna ha ospitato la Tavola Rotonda “Lo Sport Paralimpico. Storia e Storie che migliorano la Società”. Il meeting – moderato dal giornalista Roberto Rasia – si è aperto con i saluti istituzionali di: Roberto Damonte, Presidente Golf Club Genova – Sant’Anna e Delegato FIG Regione Liguria; Stefano Frigeri, Vicepresidente Vicario Federazione Italiana Golf; Dario Della Gatta Presidente CIP Liguria; Davide Oliveri, Assessore allo Sport del Comune di Arenzano; Stefano Damonte, consigliere delegato per il Comune di Genova e vicesindaco di Cogoleto e di Simone Giramondi, Brand Experience Manager di Kia Italia. Come relatori sono intervenuti: Claudio Arrigoni, Giornalista Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Rai e autore del libro “Paralimpici. Lo sport per disabili: storie, discipline, personaggi” (Hoepli); Andrea Cutti, Responsabile Ricerca Applicata, Centro Protesi INAIL di Budrio, Roberto Zappa, Direttore Tecnico della Federazione Italiana Golf. L’esperienza degli atleti è stata raccontata da: Cristiano Berlanda, giocatore della Squadra Nazionale Paralimpica FIG e testimonial del Progetto “Golf oltre ogni barriera”; Valentino Dall’Arche, giocatore del Team Italia; Silvia Zanichelli, Società Cambiaso Risso for Special, Atletica Leggera Paralimpica; Gianfilippo Mirabile, Società Sportiva Murcarolo, Canottaggio.





Il 18 luglio Open Day al Golf Club Genova – Sant’Anna per promuovere il golf paralimpico – Sabato 18 luglio il Golf Club Genova – Sant’Anna ospiterà la seconda giornata “Open Day” (la prima si è svolta il 15 luglio) rivolta a tutte le persone con disabilità. I maestri del circolo saranno a disposizione dalle 14:30 alle 16:30 per far scoprire la forza aggregante del golf e la sua accessibilità.

Il Golf Club Genova – Sant’Anna – Il Golf Club Genova – Sant’ Anna, che dispone di due percorsi di gioco: Mare e Monti, si trova nel cuore della Riviera di Ponente, a poca distanza dal centro della città di Genova (il cui centro storico è patrimonio dell’Umanità UNESCO) e facilmente raggiungibile da Piemonte, Lombardia e Costa Azzurra. La bellezza dei paesaggi della costa e dell’entroterra fanno di questo luogo non solo un polo d’attrazione sportivo, ma anche una meta d’elezione per tutti coloro che desiderano coniugare sport e relax, natura e cultura. La quiete della campagna, il clima mite e la vicinanza del mare, permettono in ogni stagione una permanenza serena in un tipico paesaggio ligure.

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