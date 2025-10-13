Spaccio di cannabis a Genova, la polizia arresta un 18enne in Albaro

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla Polizia di Genova con l'accusa di spaccio di cannabis, ceduta ad un cotaneo.

Dopo una serie di indagini, nei giorni scorsi la polizia ha individuato il giovane mentre vendeva qualcosa ad un coetaneo in via Opera Pia, in cambio di 20 euro.

Una volta fermati, la polizia ha perquisito acquirente e venditore: il primo, un ragazzo di 19 anni, è stato trovato in posseso di 3 grammi di cannabis. Lo spacciatore invece aveva addosso 14 grammi e i soldi appena ricevuti. Una volta perquisita anche la casa del 18enne, è stato possibile rinvenire circa mezzo chilo di droga, divisa in panetti, nascosta in un cassetto, oltre a 3500 euro in contanti celati in un armadio.

In casa c'era anche un bilancino di precisione e altro materiale per confezionare lo stupefacente

Da successivi accertamenti, è emerso come il 18enne si accordava con i clienti trtamite chat di whatsapp: l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.

Resta salva la presunzione d'innocenza.

