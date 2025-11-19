Sottosegretario Mazzi: puntare a biglietti più accessibili per la lirica

Il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi ha annunciato l’impegno del ministero a lavorare per ridurre i costi dei biglietti degli spettacoli di musica lirica, in occasione della presentazione del Festival Verdi 2026 a Parma e Busseto.

“Rendere la cultura diffusa e inclusiva è fondamentale: deve essere accessibile a tutti, anche alle nuove generazioni”, ha spiegato Mazzi, sottolineando che il tema dei prezzi sarà affrontato insieme agli operatori del settore per aumentare la partecipazione e la domanda culturale.

