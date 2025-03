Sostenibilità, firmato il protocollo d'intesa tra Alis e Sogesid per la logistica

In occasione di Let Expo, la fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibili, Alis (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) e Sogesid (Società di ingegneria dello Stato), hanno firmato un protocollo d'intesa con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sostenibile del Paese.

Aiutare l'ambiente - Le due parti lavoreranno insieme per realizzare investimenti di interesse pubblico, rafforzando il Sistema Italia anche a livello internazionale, in linea con il 'Piano Mattei'. In particolare, la collaborazione si concentrerà inoltre sullo sviluppo e valorizzazione delle aree portuali di importanza strategica, assicurando che ogni intervento sia compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.

Soluzioni efficienti - "Per Alis e per le imprese associate - ha detto il presidente Guido Grimaldi - la sostenibilità non è solo un obiettivo, ma un impegno concreto che abbraccia le dimensioni economica, ambientale e sociale del nostro settore". "Il dialogo con realtà pubbliche come Sogesid - ha aggiunto - è fondamentale per accelerare l'implementazione di soluzioni innovative ed efficienti nelle aree portuali e nelle infrastrutture strategiche".

Sviluppo sostenibile - "Con le proprie competenze tecniche e innovative - ha commentato il presidente di Sogesid, Roberto Mantovanelli - la nostra società contribuirà mettendo a disposizione il proprio expertise progettuale per trasformare i porti italiani in veri e propri centri di sviluppo sostenibile, integrazione urbana e crescita economica per le città costiere."

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.