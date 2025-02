Sostenibilità, a Glasgow la prima fabbrica di bottiglie in fibra: investimento da 62 milioni di sterline

La società scozzese Pulpex Limited ha annunciato un finanziamento di 62 milioni di sterline per costruire la prima fabbrica britannica dedicata alla produzione di bottiglie in fibra. L’investimento, guidato dal National Wealth Fund (NWF) e dalla Scottish National Investment Bank, mira a sviluppare alternative sostenibili alla plastica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del packaging.

Finanziamenti - Il NWF ha investito direttamente 43,5 milioni di sterline in equity, mentre la Scottish National Investment Bank ha stanziato 10 milioni. I restanti 8,5 milioni provengono da investitori già esistenti. Questo capitale consentirà a Pulpex di costruire il suo primo stabilimento produttivo a Glasgow, dove saranno realizzate bottiglie in fibra prive di plastica, riciclabili come carta e cartone attraverso le normali raccolte domestiche.

Tecnologia - Pulpex utilizza una tecnologia brevettata e scalabile per produrre bottiglie biodegradabili, con un’impronta di carbonio inferiore rispetto al vetro e alla plastica. L’azienda prevede che lo stabilimento avrà una capacità produttiva di 50 milioni di bottiglie all’anno, diventando così il primo produttore britannico di imballaggi in fibra.

Obiettivi - Secondo Pulpex, l’investimento è essenziale per l’industrializzazione di questa tecnologia innovativa e per incentivare l’adozione del packaging in fibra da parte delle aziende e dei consumatori. La società collabora già con marchi globali come Diageo, PepsiCo, Unilever e Kraft Heinz per sviluppare prodotti su misura.

Impatto ambientale - Il passaggio dalla plastica al packaging in fibra rappresenta un passo significativo verso la decarbonizzazione del settore e il miglioramento dei tassi di riciclo. Pulpex sottolinea che il proprio materiale vanta i tassi di riciclo più elevati rispetto ad altre alternative. Secondo Water UK, ogni giorno nel Regno Unito vengono utilizzate 38,5 milioni di bottiglie di plastica, di cui 16 milioni finiscono in discarica, negli inceneritori o disperse nell’ambiente.

Dichiarazioni - "Questo investimento favorirà la decarbonizzazione del settore del packaging grazie alle più avanzate tecnologie di bioscienza dei materiali," ha dichiarato Scott Winston, CEO di Pulpex. "Grazie all’ecosistema imprenditoriale in crescita a Glasgow, il nostro impianto dimostrerà la scalabilità della tecnologia Pulpex, aprendo la strada all’adozione su scala globale."

Ruolo del NWF - L’operazione segna il primo investimento del National Wealth Fund in Scozia, dopo la firma di un Memorandum of Understanding con la Scottish National Investment Bank lo scorso anno. Il CEO del NWF, John Flint, ha sottolineato che il finanziamento dello stabilimento di Glasgow è un passo fondamentale per attrarre ulteriori investimenti nel settore dell’economia circolare.

Prospettive future - "Dobbiamo riciclare di più e sfruttare il potenziale della circular economy," ha affermato Flint. "Innovazioni tecnologiche come quella di Pulpex sono esempi eccellenti di questa opportunità, ma necessitano di investimenti mirati per crescere e raggiungere la commercializzazione."

Reazioni istituzionali - Il Vice Primo Ministro scozzese Kate Forbes ha accolto con favore la notizia dell’investimento, evidenziando il contributo che darà all’innovazione e alla creazione di posti di lavoro nel settore green. Forbes ha inoltre confermato che il governo scozzese ha stanziato 200 milioni di sterline per la Scottish National Investment Bank nel prossimo anno finanziario.

