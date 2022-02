Mario Draghi atteso mercoledì a Genova: visiterà porto e Terzo Valico

di Marco Innocenti

Non c'è ancora l'ufficialità ma in queste ore si stanno intensificando i confronti con la prefettura per mettere a punto i protocolli di sicurezza

Non è stato ancora ufficializzato ma il presidente del consiglio Mario Draghi mercoledì potrebbe essere a Genova in visita istituzionale. Sarà, per il premier, la prima trasferta dopo la lunga settimana resasi necessaria per la rielezione del presidente della repubblica Sergio Mattarella. Come detto, la notizia deve essere ancora ufficializzata ma, in queste ore, si stanno intensificando i confronti con la prefettura per mettere a punto i protocolli di sicurezza. L'annuncio comunque dovrebbe arrivare entro un paio di giorni.

Da definire anche il programma della giornata. Possibile che Draghi visiti il cantiere del Terzo Valico e il porto, luoghi simbolo delle infrastrutture strategiche per lo sviluppo della città, anche grazie ai fondi del Pnrr.