Sondaggio Youtrend per Telenord: Piciocchi più vicino alla Salis, il centrodestra 'vede' il ballottaggio

Un testa a testa: è quanto sembra profilarsi nella corsa per diventare il nuovo Sindaco di Genova. Dopo lo scatto iniziale di Silvia Salis, infatti, gli ultimi sondaggi (da venerdì non sarà più possibiile pubblicarne) mostrano un netto recupero di Pietro Piciocchi. Lo conferma Youtrend che ha sottoposto una serie di quesiti - commissionati da Telenord - agli elettori genovesi

Possibile ballottaggio - Secondo l'elaborazione dell'istituto diretto da Lorenzo Pregliasco i due principali contendenti potrebbero trascinare la sfida al secondo turno: Silvia Salis, candidata del centrosinistra, risulta ancora in testa con il 49,3% dei consensi, tallonata da Pietro Piciocchi, centrodestra, a cui è attribuito il 45,1% degli elettori. Un vantaggio che non permetterebbe all'ex atleta di incoronarsi primo cittadino già lunedì 26 maggio. Rispetto alle prime consultazioni, che accreditavano alla Salis un vantaggio di circa 7 punti percentuali, si registra dunque un ritorno di fiamma di Piciocchi.

Gli altri - Com'era prevedibile i candidati delle due coalizioni principali stanno polarizzando la contesa e dal sondaggio Youtrend per Telenord risulta che nessuno degli outsider sarebbe in grado - ad oggi - di conquistare un seggio in Sala Rossa: Antonella Marras, Raffaella Gualco, Mattia Crucioli, Francesco Toscano e Cinzia Ronzitti, infatti, non raggiungono il 3% necessario per eleggere almeno un consigliere. La migliore performance è attualmente accreditata alla Marras, con un onorevole 2,3%, più indietro Raffaella Gualco, all'1,1%, e Mattia Crucioli, fermo all'1%. Peggio fanno Francesco Toscano, 0,5%, e Cinzia Ronzitti, 0,4%. Numeri, quelli dei candidati delle liste più minute, comunque difficili da valutare nel quadro di una rilevazione statistica a campione.

Il partito più grande - Ancora una volta, però, non sono le liste in campo a conquistare la maggioranza degli elettori ma il silente movimento del non voto: coloro che ancora si dichiarano indecisi o che preannunciano l'intenzione di non recarsi alle urne rappresentano il 56,5% del campione.

Differenze di genere - Pietro Piciocchi è il candidato preferito dalle donne genovesi (è intenzionato a votarlo il 48% del campione contro il 47% che sceglierebbe la Salis). Al contrario l'elettorato maschile è nettamente più incline a votare Silvia Salis, 51% contro 42%. Le donne, allo stesso tempo, sono le più indecise: il 62% del campione non voterà o non sa ancora per chi votare; gli uomini, invece, si asterranno o ancora non hanno un idea chiara per il 49%.

Giovani per Salis, anziani con Piciocchi - Analizzando le diverse fasce d'età emerge chiaramente una predilezione dei giovani (fascia 18-34 anni) per la candidata del centrosinistra (59% contro il 34%). Sempre i giovani (7% del totale) sono i più predisposti a votare uno dei candidati delle liste più piccole. Nella fascia 35-49 anni il preferito è Piciocchi (55% contro il 40% della Salis), nella fascia 50-64 anni la candidata del centrosinistra è in vantaggio di 10 punti (52% a 42%), gli ultra sessantacinquenni - al contrario - preferiscono Piciocchi (49% contro 47%). I più indecisi o astenuti sono quelli della fascia dei maturi, quella che va dai 35 ai 49 anni (63%).

Il sondaggio - La rilevazione è stata effettuata da Youtrend tra il 24 e il 29 aprile 2025 su un campione di 807 persone appartenente alla popolazione maggiorenne residente nel comune di Genova, indagata per quote di sesso ed età, stratificate per quote di titolo di studio. Il metodo campionario è il C.A.M.I., C.A.T.I., C.A.W.I. L'errore campionario è del +/- 3,5%, intervallo di confidenza 95%.

