Società Gasdotti Italia completa il rifinanziamento da 750 milioni

Società gasdotti Italia (Sgi), operatore indipendente nel trasporto di gas in Italia, ha completato con successo un'operazione di rifinanziamento da 775 milioni di euro finalizzata a sostenere il piano di crescita della società e a rafforzare ulteriormente la propria posizione finanziaria.

L'obiettivo - Il rifinanziamento sostituirà le attuali linee bancarie e finanzierà nuovi programmi di investimento, tra cui iniziative chiave come il rifacimento di alcuni gasdotti per aumentare la sicurezza e l'efficienza operativa, l'ampliamento della rete di trasporto Sgi per favorire la connessione di nuovi impianti di biometano e la trasformazione digitale delle infrastrutture e degli asset aziendali.

Le modalità - L'operazione è stata strutturata con il supporto di Intesa Sanpaolo - divisione Imi Corporate & Investment Banking in qualità di advisor finanziario e di Latham & Watkins come advisor legale. Il rifinanziamento è stato concluso con la partecipazione di 12 banche internazionali, tra cui Intesa Sanpaolo - divisione Imi Corporate & Investment Banking, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Bbva, UniCredit, Bank of China, Icbc, Ing Bank - Milan Branch, Cibc, Mediobanca, Bper e Banco Bpm, oltre a due investitori istituzionali, Barings e Aviva Investors.

Le reazioni - "Siamo estremamente soddisfatti della chiusura di questa operazione, che non sarebbe stata possibile senza il forte supporto del nostro consiglio di amministrazione", afferma Anne Petrarque, Cfo di Sgi. "Questo rifinanziamento non è solo un'operazione finanziaria, ma un abilitatore strategico dell'impegno di Sgi per la crescita e la transizione energetica", evidenzia Roberto Loiola, ceo di Sgi.

