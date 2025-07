Skymetro, il Partito Liberaldemocratico accusa: “Si rischia di ricominciare da zero, serve impegno di tutte le forze politiche"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del Partito Liberaldemocratico di Genova, firmata da Raul Musso, Marco Beltrami e Sandra Carena, che interviene con toni duri nel dibattito sul futuro dello Skymetro. La missiva denuncia l’inadeguatezza tanto del centrodestra quanto del centrosinistra e invita tutte le forze politiche a uscire dalla logica della contrapposizione sterile per costruire insieme una proposta concreta, tecnicamente realizzabile e finalmente utile per la Valbisagno e la città.

La lettera

Caro direttore Matteo Cantile,

Il dibattito sullo Skymetro in Valbisagno, a cui ormai assistiamo attoniti ogni giorno, appare sempre più desolante. È un nuovo capitolo del confronto politico di un bipolarismo malato, nel quale centrodestra e centrosinistra mostrano la loro evidente inadeguatezza, contribuendo entrambe ad uno stanco teatrino fatto di accuse e recriminazioni reciproche, incapace di risolvere i problemi, di fare accadere le cose.

Su un tema rilevante, come il collegamento infrastrutturale della Valbisagno e dell'entroterra col resto della città:

- il centrodestra alla guida dell'amministrazione comunale fino a pochi mesi fa, ha lavorato (con merito) al finanziamento e alla realizzazione di un progetto dalle molteplici problematiche tecniche non ancora risolte, con una gestione politica che ha alimentato perplessità e dubbi sulla reale fattibilità dell'opera, fornendo argomenti a chi vi si opponeva;

- il centrosinistra allora all'opposizione si è limitato a contrastare il progetto ma non ha predisposto una proposta alternativa da realizzare nell'eventualità di un cambio di amministrazione e ora dopo la vittoria elettorale non solo non sa dare una risposta ma appare del tutto disorientato.

Ora, dopo tre anni dallo stanziamento economico, Genova e la Valbisagno si ritrovano con un progetto incompleto e non cantierabile nei tempi previsti, difeso dall'attuale opposizione in consiglio comunale e avversato dalla nuova maggioranza, la quale prova solo a prendere tempo, col risultato di costringere la città a rinunciare ad un importante finanziamento, rinviando la soluzione del problema a tempi indefiniti.

Il Partito liberaldemocratico è interessato allo sviluppo e alla crescita della città e considera negativa la scelta dell'amministrazione Salis di azzerare quanto fatto fino ad oggi: ripartire con nuovi esperti e con un nuovo iter è quanto abbiamo già visto più volte in passato e il risultato è stato quello di parlarne per quarant'anni senza concretizzare nulla.

Come PLD crediamo necessario un impegno di tutte le forze politiche per arrivare alla definizione di un progetto cantierabile, che tenga conto dei rilievi e delle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto presentato e volto alla realizzazione dell'opera.

Crediamo che il ruolo dei soggetti politici sia analizzare i problemi e proporre alla cittadinanza soluzioni. Cavalcare il malcontento più o meno organizzato, fa vincere le elezioni ma non agevola il governo della città. Far emergere sempre e comunque una politica di contrapposizione non aiuta la risoluzione dei problemi concreti dei cittadini.

Quanto avvenuto fino ad oggi sulla vicenda Skymetro è l'esempio da non seguire in futuro. Occorre un terreno di collaborazione tra le forze politiche e sociali nel quale, pur nella diversità delle opinioni di partenza, emerga la comune responsabilità sul futuro della città, che va ben oltre i singoli cicli amministrativi.



Partito liberaldemocratico di Genova

Raul Musso (Direzione nazionale)

Marco Beltrami (Assemblea nazionale)

Sandra Carena (Assemblea nazionale)

