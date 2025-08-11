Sindaca Salis riapre la 'sua' Villa Gentile: "Sport deve essere diritto accessibile a tutti"

"Oggi 11 agosto Villa Gentile riapre al pubblico": con queste parole la sindaca Silvia Salis annuncia il completamento dei lavori di ripristino della pista di atletica dell'impianto genovese, storico punto di riferimento per lo sport cittadino. Una riapertura che ha un significato profondo, non solo per gli atleti, ma anche per la stessa Salis, che proprio lì ha "mosso i primi passi da martellista" e vissuto la sua infanzia insieme al padre Eugenio, per anni custode dell’impianto.

"Crescendo in un impianto sportivo, capisci qual è il suo valore sociale, il suo ruolo per la collettività", scrive l’ex martellista, sottolineando come Villa Gentile rappresenti molto più di un luogo di allenamento: è un presidio di comunità, crescita e inclusione.

L’impianto sarà aperto al pubblico con orari specifici fino al 14 agosto (dalle 17 alle 20), per poi tornare a pieno regime dal 18 agosto. Sono in corso anche gli ultimi interventi di manutenzione e si attende a breve l’omologazione FIDAL, che ha già programmato due competizioni per settembre.

"Continuiamo a lavorare per un obiettivo semplice quanto fondamentale: lo sport deve essere un diritto accessibile a tutte e tutti", conclude la Salis, rilanciando un messaggio che va oltre Villa Gentile: un impegno concreto per rendere lo sport parte integrante della vita pubblica e accessibile a ogni cittadino.

