Silvia Salis incontra Roberto Saviano: "Genova dalla parte della verità e del coraggio"

Silvia Salis ha incontrato Roberto Saviano, a Genova per uno spettacolo teatrale. Così la sindaca di Genova riassume via social il faccia a faccia con lo scrittore: "Ieri una serata intensa a teatro con Roberto Saviano, che ha portato anche nella nostra città il suo spettacolo "L'amore mio non muore", tratto dal libro omonimo. L’ho ascoltato da cittadina e da Sindaca, commossa, consapevole di come anche a Genova e in Liguria la presenza della criminalità organizzata non vada affatto sottovalutata. La cultura, le parole di Saviano e di tante e tanti altri autori che si occupano di mafie, sono fondamentali per tenere alta l’attenzione sul tema. Le istituzioni di ogni livello devono continuare a promuovere la reciproca collaborazione per contrastare la criminalità organizzata in ogni settore della nostra società".

"Anche per questo, condanno con fermezza ogni attacco personale e ogni delegittimazione, anche da parte di esponenti di Governo, che Saviano ha subito nel tempo. La libertà di parola, la dignità delle persone, il confronto civile sono la base di ogni comunità democratica. A Genova vogliamo coltivare questo spazio di libertà, accoglienza e cultura, soprattutto per quelle persone che si sono spese ogni giorno per combattere con parole di denuncia, le armi più potenti, la criminalità organizzata. Genova - conclude la Salis - è e sarà sempre una città che protegge chi ha il coraggio di raccontare".

