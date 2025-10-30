Silvia Salis a “Otto e mezzo”: “Schlein può battere Meloni. Io? Voglio finire il mio lavoro a Genova”
di steris
"Io una leader? Sono la sindaca di Genova, sono al primo mandato e ne ho davanti un secondo possibile"
"Sono da pochi mesi sindaca di Genova e ho intenzione di terminare il mio lavoro" — così Silvia Salis, prima cittadina di Genova, risponde alle domande di Lilli Gruber e Massimo Giannini durante la trasmissione Otto e mezzo su La7.
Alla domanda diretta "Lei si sente una leader?", Salis replica senza esitazioni: "Sono la Sindaca di Genova, sono al primo mandato e ne ho davanti un secondo possibile".
Chiude poi ogni ipotesi di polemica nazionale ribadendo la sua posizione nel dibattito politico: "Schlein con un centrosinistra unito potrebbe battere Giorgia Meloni".
Nel corso dell’intervista, Salis difende l’operato del centrosinistra e sottolinea le criticità dell’attuale governo: "Sulla sicurezza nelle città non hanno fatto nulla, al Comune di Genova devono nove milioni per i minori non accompagnati".
Per la sindaca, il centrosinistra "ha capacità espansiva" e la segretaria del Pd merita fiducia e sostegno.
Inoltre ha precisato che voterà 'No' al prossimo referendum sulla giustizia e ha sottolineato "Ho grande rispetto dei giornalisti e rispondo a tutte le domande scomode"
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Città Metropolitana, opposizione abbandona l’aula, facendo mancare numero legale: scontro su tariffe AMT
29/10/2025
di gil.v. - steris
Città Metropolitana, Paita (IV): "Complimenti a Stagnaro per nomina e deleghe, è gran lavoratore e persona seria"
29/10/2025
di Stefano Rissetto
Genova: “Chiedimi chi erano i Beatles”, Pierluigi Bersani presenta il suo libro ai 'Luzzati' con Orlando e D'Angelo
29/10/2025
di Stefano Rissetto