Silvia Salis a “Otto e mezzo”: “Schlein può battere Meloni. Io? Voglio finire il mio lavoro a Genova”

"Sono da pochi mesi sindaca di Genova e ho intenzione di terminare il mio lavoro" — così Silvia Salis, prima cittadina di Genova, risponde alle domande di Lilli Gruber e Massimo Giannini durante la trasmissione Otto e mezzo su La7.

Alla domanda diretta "Lei si sente una leader?", Salis replica senza esitazioni: "Sono la Sindaca di Genova, sono al primo mandato e ne ho davanti un secondo possibile".

Chiude poi ogni ipotesi di polemica nazionale ribadendo la sua posizione nel dibattito politico: "Schlein con un centrosinistra unito potrebbe battere Giorgia Meloni".

Nel corso dell’intervista, Salis difende l’operato del centrosinistra e sottolinea le criticità dell’attuale governo: "Sulla sicurezza nelle città non hanno fatto nulla, al Comune di Genova devono nove milioni per i minori non accompagnati".

Per la sindaca, il centrosinistra "ha capacità espansiva" e la segretaria del Pd merita fiducia e sostegno.



Inoltre ha precisato che voterà 'No' al prossimo referendum sulla giustizia e ha sottolineato "Ho grande rispetto dei giornalisti e rispondo a tutte le domande scomode"

