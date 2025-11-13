Sicurezza urbana, violenza di genere e Palasport: scintille a Telenord tra Alessandra Bianchi (FdI) e Martina Caputo (Pd)

Faccia faccia a Telenord tra le capogruppo consiliari a Palazzo Tursi di FdI Alessandra Bianchi e del Pd Martina Caputo, con Simone Galdi nel ruolo di moderatore. Nel corso del dibattito, le due esponenti politiche si sono confrontate su tre grandi temi: sicurezza urbana, violenza di genere e politiche sportive del Comune di Genova.





Sicurezza urbana e centro storico - Bianchi ha ricordato che Fratelli d’Italia ha chiesto il Consiglio comunale monotematico sulla sicurezza, denunciando un peggioramento della situazione nel centro storico, tra spaccio, degrado e aggressioni, e accusando la giunta guidata da Ariel Dello Strologo e l’assessore alla sicurezza Scorza di inazione e scarsa concretezza.

FdI proponeva l’istituzione di una cabina di regia comunale, con rappresentanti di maggioranza e opposizione, per coordinare le politiche con comitati e istituzioni, ma – ha lamentato Bianchi – «la maggioranza ha bocciato la proposta preferendo un documento pieno di buone intenzioni ma senza attuazione concreta».

Caputo ha respinto le accuse, ricordando che tutti i gruppi, compresa la minoranza, hanno firmato l’ordine del giorno del Pd, che affronta la sicurezza in modo integrato, includendo temi sociali, disuguaglianze e lavoro di prossimità.

Ha negato un aumento della criminalità, spiegando che «non ci sono dati che segnalino un picco», e ha rivendicato il lavoro già avviato nei municipi e la collaborazione con Questura e Prefettura. Per la consigliera dem, «non basta più polizia, serve affrontare le radici sociali dell’insicurezza».

Bianchi ha ribattuto accusando il centrosinistra di «depotenziare la polizia locale» e di aver «abbandonato la sperimentazione del taser», mentre «il governo Meloni ha rafforzato gli organici delle forze dell’ordine». Ha insistito sulla necessità di «azioni immediate, non slogan».





Violenza di genere e linguaggio d’odio - Il secondo tema ha preso spunto dall’intervento della sindaca Salis in Consiglio comunale, che aveva denunciato gli insulti ricevuti sui social.

Caputo ha parlato della necessità di agire sul piano culturale e dell’educazione, citando l’esperienza di progetti scolastici sul rispetto e criticando il ddl Valditara per non affrontare «le radici culturali della violenza».

Ha ricordato che «la repressione serve, ma non basta: bisogna lavorare sull’educazione e sulla parità fin dall’infanzia».

Bianchi ha condannato ogni forma di violenza, ma ha accusato il centrosinistra di doppi standard: «ci si indigna se viene insultata una donna di sinistra, ma si tace quando le offese colpiscono le donne di destra».

Ha citato episodi personali in Sala Rossa e criticato la mancata reazione del Pd. Per Bianchi, la coerenza «deve valere per tutti, al di là del colore politico».

Caputo ha replicato sottolineando che «la violenza di genere è un fenomeno specifico, con radici culturali profonde, che va trattato separatamente dalla generica aggressività sui social».





Sport e gestione del Palasport - Nel finale, il confronto si è acceso sull’impiantistica sportiva cittadina.

Bianchi, ex assessora allo sport, ha criticato la giunta Salis per non aver utilizzato il Palasport per la partita Italia–Spagna di calcio a 5, disputata invece a Campo Ligure, e per non aver investito risorse nuove sul settore.

«Abbiamo lasciato un’arena funzionante e piena di eventi, ma oggi è chiusa e dimenticata», ha detto, citando progetti e investimenti del centrodestra con fondi Pnrr.

Caputo ha replicato duramente, definendo l’operazione Palasport «poco trasparente e sotto la lente della Corte dei Conti», aperta «in mezzo a un cantiere e senza piano economico-finanziario».

Secondo la consigliera Pd, la nuova amministrazione «sta cercando di rimediare a scelte avventate» e di garantire «una gestione sostenibile».

Bianchi ha difeso l’operato della giunta precedente, ricordando «eventi internazionali di ginnastica, scherma e basket» ospitati nell’arena e sostenendo che «lo sport è anche un antidoto alla violenza e al disagio sociale».

