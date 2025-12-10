Sicurezza stradale: pedoni a rischio. Due drammatici episodi in un solo giorno, Genova riflette
di Luca Pandimiglio
Interpellati assessore Arianna Viscogliosi, comandante PM Fabio Manzo, Irene Parapetti presidente associazione vittime della strada
Genova torna a riflettere sulla sicurezza stradale dopo due gravi incidenti che hanno coinvolto pedoni nello stesso giorno, drammaticamente segnando la cronaca cittadina. Gli episodi sollevano interrogativi sulla protezione delle persone più vulnerabili sulle strade e sulla necessità di interventi concreti per prevenire simili tragedie in futuro.
In questo contesto si inserisce il convegno sulla sicurezza stradale organizzato in città, che ha l’obiettivo di confrontarsi su strategie efficaci di prevenzione, educazione e responsabilità civile. Durante l’evento, il nostro Luca Pandimiglio ha intervistato figure chiave del settore: Arianna Viscogliosi, assessore alla Sicurezza, che ha illustrato i progetti del Comune per migliorare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, tra cui campagne di sensibilizzazione e nuovi strumenti tecnologici per il monitoraggio del traffico; Fabio Manzo, comandante della Polizia Municipale, che ha condiviso dati aggiornati sugli incidenti, le principali cause di sinistri e le misure operative adottate per ridurre i rischi; Irene Parapetti, presidente dell’Associazione Vittime della Strada, che ha raccontato storie di chi ha perso la vita o è rimasto ferito sulle strade, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per la tutela dei pedoni.
Le interviste hanno messo in luce la necessità di azioni coordinate tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini, puntando su educazione, infrastrutture sicure e controllo costante del traffico. L’obiettivo comune è costruire un ambiente urbano più protetto, dove ogni pedone possa camminare senza paura, e ogni famiglia possa sentirsi tutelata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
ASTER, Mosaicultura e Verde a Genova: innovazione e creatività nel verde urbano
10/12/2025
di Redazione
Benvenuti in Liguria alla scoperta di Stellanello, Testico e Casanova Lerrone
09/12/2025
di Redazione
Pinguini tattici nucleari protagonisti del 31 dicembre in piazza della Vittoria. Salis: “Tornano i veri grandi eventi”
09/12/2025
di Carlotta Nicoletti
Imperia, si chiude il progetto "Upi Game 2.0" con lo spettacolo di Buffa su Michael Jordan al Teatro Cavour
09/12/2025
di Luca Pandimiglio
Bolzaneto: la genovesità incanta la platea del Govi con i 101 anni di Ma se ghe penso
09/12/2025
di gil. v.