Sicurezza stradale: pedoni a rischio. Due drammatici episodi in un solo giorno, Genova riflette

Genova torna a riflettere sulla sicurezza stradale dopo due gravi incidenti che hanno coinvolto pedoni nello stesso giorno, drammaticamente segnando la cronaca cittadina. Gli episodi sollevano interrogativi sulla protezione delle persone più vulnerabili sulle strade e sulla necessità di interventi concreti per prevenire simili tragedie in futuro.

In questo contesto si inserisce il convegno sulla sicurezza stradale organizzato in città, che ha l’obiettivo di confrontarsi su strategie efficaci di prevenzione, educazione e responsabilità civile. Durante l’evento, il nostro Luca Pandimiglio ha intervistato figure chiave del settore: Arianna Viscogliosi, assessore alla Sicurezza, che ha illustrato i progetti del Comune per migliorare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, tra cui campagne di sensibilizzazione e nuovi strumenti tecnologici per il monitoraggio del traffico; Fabio Manzo, comandante della Polizia Municipale, che ha condiviso dati aggiornati sugli incidenti, le principali cause di sinistri e le misure operative adottate per ridurre i rischi; Irene Parapetti, presidente dell’Associazione Vittime della Strada, che ha raccontato storie di chi ha perso la vita o è rimasto ferito sulle strade, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per la tutela dei pedoni.

Le interviste hanno messo in luce la necessità di azioni coordinate tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini, puntando su educazione, infrastrutture sicure e controllo costante del traffico. L’obiettivo comune è costruire un ambiente urbano più protetto, dove ogni pedone possa camminare senza paura, e ogni famiglia possa sentirsi tutelata.

