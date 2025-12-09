Benvenuti in Liguria alla scoperta di Stellanello, Testico e Casanova Lerrone

Dopo la trasmissione della scorsa settimana legata alla ceramica di Savona e delle Albisole, Benvenuti in Liguria fa tappa al confine tra le province ponentine. Insieme al Cucinosofo Sergio Rossi, con le telecamere guidate da Massimo Fornasier, la puntata andrà alla scoperta dei territori di Stellanello, Testico e Casanova Lerrone in un percorso dedicato alle terre alte in collaborazione con Fondazione De Mari.

Obiettivo del focus, raccontare i territori del profondo entroterra ligure anche nelle settimane della bassa stagione valorizzando quanto di positivo - ed è molto - emerge nei rispettivi borghi nonostante una carenza di servizi che, spesso, resta la grande difficoltà dell'interno.

Protagonisti della seconda settimana dicembrina, dunque, le comunità al confine tra savonese e imperiese attraverso storie di famiglia, cucina e passione. A emergere, il capitolo del signor Renzo. E' l'autore del museo contadino da record di Testico, almeno per la quantità di cimeli custoditi (vedi foto). Da lui, 86 primavere suonate, scatta una difesa a spada tratta della gioventù: "Basta dire che sono tutti bamboccioni".

Dopo il focus del mercoledì sera a partire dalle 20.30 su Benvenuti in Liguria, intervista in dialetto allo stesso Renzo il giovedì sera dalle 20.40 all'interno di Scignoria! sempre su Telenord. Qui l'anticipazione.

