Meteo: settimana di maltempo, San Valentino al freddo

L’inizio di febbraio si sta rivelando insolitamente generoso sul fronte delle precipitazioni, con piogge diffuse e continue che da settimane interessano l’intera Penisola. L'Italia si trova attualmente sulla “linea di tiro” delle correnti oceaniche, responsabili di una lunga sequenza di perturbazioni atlantiche.





Il flusso proveniente dall’Atlantico punta con decisione verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo, determinando piogge abbondanti in pianura e nevicate consistenti sulle Alpi, in netta controtendenza rispetto alla persistente stabilità anticiclonica che ha caratterizzato molti inverni recenti. Non si tratta di episodi isolati, ma di un vero e proprio susseguirsi di sistemi perturbati che non lascia spazio a fasi di stasi prolungata.





Il terreno, ormai saturo, continua ad assorbire un surplus idrico importante, con effetti positivi sul rifornimento di falde e bacini, una risorsa preziosa in vista dei mesi più caldi. Le previsioni indicano che il maltempo continuerà a dominare la scena almeno fino alla seconda metà della prossima settimana, con nuovi impulsi instabili in transito sulla Penisola.





Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, tipici delle correnti oceaniche, con lo zero termico a quote medio-alte e precipitazioni prevalentemente piovose alle basse quote. Tuttavia, proprio in prossimità della festa di San Valentino, i modelli matematici iniziano a intravedere un possibile cambio di scenario.





Dopo la metà del mese, il flusso atlantico potrebbe infatti innalzarsi di latitudine, aprendo la strada a una svolta fredda sull’Europa e, in parte, anche sull’Italia. Se questa tendenza venisse confermata, si assisterebbe a un rapido calo delle temperature, con la trasformazione della pioggia in neve fino a quote molto basse e un ritorno a un volto più rigido e invernale della stagione.

