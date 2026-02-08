Crans-Montana, beffa del destino: a fuoco il Memoriale per le vittime del rogo di Capodanno

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi all’interno del memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation, situato nel centro di Crans-Montana. A darne notizia è la polizia cantonale del Vallese, precisando che l’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido ed efficace.





Le fiamme sono state domate in breve tempo e non si registrano feriti. L’area è stata messa in sicurezza per consentire gli accertamenti del caso.





Le autorità hanno aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incendio, al momento ancora in fase di accertamento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.