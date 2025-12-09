Genova Pontedecimo: il teatro entra nel carcere con 'Per aspera ad astra'

Il teatro varca le mura della Casa circondariale di Genova Pontedecimo grazie a Per Aspera ad Astra, il progetto promosso da Acri e sostenuto da Fondazione Carige, in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova e riconosciuto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Una quarantina di donne detenute sta partecipando ai percorsi formativi che avvicinano al mondo dello spettacolo, dalla recitazione alla scenografia, dalla sartoria al videomaking.

"Abbiamo pubblicato un bando che ha subito riscosso grande interesse – ha spiegato la direttrice del carcere, Paola Penco –. Tra le 35 e le 40 partecipanti si sono avvicinate con entusiasmo a corsi molto diversi, dai mestieri di scena alle posizioni attoriali".

Sotto la direzione artistica di Elena Dragonetti, il percorso culminerà nella realizzazione dello spettacolo Alice Underground, una rilettura contemporanea del capolavoro di Lewis Carroll, previsto per marzo 2026.

Per Fondazione Carige, come sottolinea il presidente Lorenzo Cuocolo, sostenere l’iniziativa significa ribadire un principio fondamentale: "La cultura è una risorsa capace di generare inclusione, autonomia e dignità, anche nei luoghi più fragili. Portare il teatro dentro il carcere non è solo un gesto simbolico, ma un modo concreto per offrire competenze e opportunità di riscatto".

Il direttore del Teatro Nazionale di Genova, Davide Livermore, evidenzia la missione sociale dell’arte scenica: "Il minimo che un teatro pubblico deve fare è entrare nei luoghi che vivono sofferenze e quotidianità differenti. Crediamo profondamente nella funzione sociale del teatro: includere, sconfinare, rendere tangibile il nostro messaggio artistico. Il carcere femminile ha una vocazione naturale per attività che permettono questo incontro oltre i confini, in pienezza di azioni e contenuti da creare e condividere".

