Beghin: "Fidejussione obbligatoria per rilascio concessione dehor"

Il Consiglio Comunale ha discusso il crescente problema dei dehors inutilizzati, che sottraggono spazio pubblico e parcheggi ai residenti. In particolare, l'attenzione si è concentrata su Corso Mentana, nel quartiere di Carignano, dove una struttura fatiscente di un'attività commerciale chiusa da mesi continua a occupare preziosi stalli per la sosta.

Il tema è stato sollevato dal consigliere Valeriano Vacalebre (Fratelli d'Italia), il quale ha evidenziato come il recupero dei posti auto sia "veramente essenziale" in un quartiere che già registra la presenza di numerosi cantieri. La situazione non è solo logistica, ma rivolta anche a contrastare un'evidente situazione di degrado: sono emerse infatti preoccupazioni riguardo al decoro urbano e all'igiene, senza dimenticare che nei pressi dello "scheletro" sono stati avvistati con frequenza parecchi topi.

L'assessora al Commercio, Tiziana Beghin, ha chiarito che, nonostante la concessione per il dehor fosse stata rilasciata nel 2023 con una durata di dieci anni, il proprietario del locale hanno abbassato la "saracinesca" nel 2025. Pertanto, è in fase di attuazione la procedura per la decadenza della concessione. Inoltre, verrà inviata un’intimazione di sgombero al titolare; in caso di inadempienza, il Comune procederà alla rimozione forzata, addebitando i costi al proprietario.

E in questo contesto piuttosto complicato emerge una novità che potrà prevenire casi simili in futuro. Affinchè i costi di smaltimento non vadano ad incidere sulle tasche della comunità, l'amministrazione comunale ha introdotto una apposita norma: una fideiussione obbligatoria a copertura delle spese di rimozione sarà indispensabile per il rilascio di concessioni in materia di dehor.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.