Difese a mare di Sturla. Regione al lavoro per un finanziamento di 8 milioni
di c.b.
Il presidente del municipio IX Levante Federico Bogliolo ha chiesto di conoscere l’avanzamento dell’iter per il progetto sulle difese a mare di Sturla.
“Buone notizie dall’assessore Giampedrone -ha commentato - Il progetto sarà inserito nel piano triennale per la ricerca di fondi. Regione Liguria sta lavorando per ottenere un finanziamento di circa 8 milioni euro per l’opera. Ora, affinché questo importante progetto mirato alla difesa delle nostre coste e alla tutela dei cittadini venga messo in atto, il comune di Genova si dovrà impegnare ad inserirlo nella Pianificazione delle Priorità”.
L’atto prevede lo stanziamento di fondi destinati alle difese a mare, con l’obiettivo di intervenire su tratti di costa che da anni subiscono danni rilevanti a causa delle mareggiate. Tra le aree più esposte rientra il litorale di Sturla, già più volte colpito dagli eventi meteo-marini estremi.
