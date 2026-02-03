Difese a mare di Sturla. Regione al lavoro per un finanziamento di 8 milioni

Il presidente del municipio IX Levante Federico Bogliolo ha chiesto di conoscere l’avanzamento dell’iter per il progetto sulle difese a mare di Sturla.

“Buone notizie dall’assessore Giampedrone -ha commentato - Il progetto sarà inserito nel piano triennale per la ricerca di fondi. Regione Liguria sta lavorando per ottenere un finanziamento di circa 8 milioni euro per l’opera. Ora, affinché questo importante progetto mirato alla difesa delle nostre coste e alla tutela dei cittadini venga messo in atto, il comune di Genova si dovrà impegnare ad inserirlo nella Pianificazione delle Priorità”.

L’atto prevede lo stanziamento di fondi destinati alle difese a mare, con l’obiettivo di intervenire su tratti di costa che da anni subiscono danni rilevanti a causa delle mareggiate. Tra le aree più esposte rientra il litorale di Sturla, già più volte colpito dagli eventi meteo-marini estremi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.