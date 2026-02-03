Salis: "Nel bilancio 2025 di Amt perdite per 25 milioni. Bloccata la spesa corrente del Comune"

Anche il bilancio 2025 di Amt si chiuderà con una perdita. "Di 25 milioni, ma questa volta sarà presentato entro le scadenze, di certo l'incapacità gestionale e amministrativa di chi ci ha preceduto è una bomba sul nostro bilancio".

Così la sindaca di Genova Silvia Salis intervenendo oggi in consiglio comunale sulla crisi dell'azienda di trasporto pubblico partecipata dal Comune. Dopo la presentazione del bilancio 2024 - chiuso con 56 milioni di buco - il tema è tornato all'ordine del giorno in sala rossa con un articolo 55 aperto dalla stessa sindaca che, dopo l'allarme sui conti della società, si è concentrata sulle ricadute sull'attività amministrativa: "Oltre ai 15 milioni che abbiamo già accantonato, ne dovremo accantonare altri 25, per un totale di 40 milioni che bloccano di fatto tutta la spese corrente del Comune e quindi anche la nostra facoltà di erogare servizi necessari per la città - dice la prima cittadina - questi accantonamenti potranno essere liberati solo quando si procederà con la ricapitalizzazione di Amt, ed ecco perché chiediamo alla Regione di dare seguito con atti formali alla disponibilità annunciata". La sindaca ha parlato anche dell'efficienza del servizio: "A dicembre avevamo 250 autobus su 650 fermi in rimessa in attesa di manutenzione, è ripreso il pagamento delle fatture dei fornitori e da gennaio si sta procedendo con una task force manutentiva che sta ottenendo risultati ma le difficoltà sul servizio continuano per cui stiamo valutando, e non escludiamo, una modifica dell'orario nelle prossime settimane per arrivare a un servizio più efficiente". Sul servizio, d'altronde, potrebbe pesare anche la riduzione del personale: "Ci sono azioni di efficientamento aziendale - ha ricordato Salis - compreso il ricorso all'incentivo all'esodo concordato con Inps e con le organizzazioni sindacali, gli incentivi consentiranno di accompagnare a pensione anticipata 150 lavoratori nell'arco dei prossimi due anni".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.