A Scignoria! con il prof Bampi la grande musica genovese: Ale De Muro, Facco, Mike from Campo
di Gilberto Volpara
In studio Bianca Podestà e Roby Carletta
L'appuntamento numero uno del mese di febbraio per Scignoria! coincide con giovedì 5 e una serata dedicata alla grande musica genovese. In diretta su Telenord le esibizioni di Alessandro De Muro (nella foto) supportato da una talentuosa violinista con Andrea Facco e Mike from Campo.
Assieme ai rappresentanti della scuola ligure, le presenze dell'attrice Bianca Podestà e del navigato cabarettista Roby Carletta. Il tutto con l'immancabile presenza del professor Franco Bampi e dei suoi interrogativi rivolti al pubblica da casa. Al via dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
