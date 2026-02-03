Addio a Gilberto Salmoni, Ronzitti: “La sua voce continuerà a guidarci”

In occasione della scomparsa di Gilberto Salmoni, sopravvissuto ai Lager nazisti e figura di riferimento per la memoria storica a Genova e in Italia, lo storico Mino Ronzitti lo ha ricordato come “una delle voci più limpide che hanno mantenuto viva la nostra coscienza civile, soprattutto tra le giovani generazioni, ma possiamo dire di tutta la comunità genovese e nazionale. Gilberto è stato un testimone fino all’ultimo”.

Il messaggio di Salmoni, sottolinea Ronzitti, non era solo di ricordo: “Gilberto ci parlava anche della prospettiva di un’Europa unita e democratica, capace di garantire i diritti che a loro furono negati. Portava con sé un messaggio di fiducia nel futuro che dobbiamo saper raccogliere. La sua voce continuerà a guidarci, soprattutto per le nuove generazioni”.

Pochi giorni prima della scomparsa, la città di Genova gli ha conferito il Grifo d'Oro, la massima onorificenza cittadina. “Sono grato alla Sindaca Salis di aver accolto la proposta di conferire questo riconoscimento a un uomo che lo ha meritato pienamente”, ha detto Ronzitti.

Lo storico conclude con un monito e un incoraggiamento: “Non ci sarà più quella emozione che solo lui sapeva suscitare. Dobbiamo saper coniugare memoria e coscienza storica, interrogarci sui perché delle brutalità, delle leggi razziali e delle persecuzioni. Raccogliere la voce di Gilberto può aiutarci ad affrontare le sfide del futuro”.

