Municipio Val Bisagno, Ivaldi: “L’obiettivo è migliorare il servizio di trasporto pubblico”

Ieri il Municipio Val Bisagno ha incontrato l’azienda di trasporto locale, in un confronto definito “positivo” dal presidente Fabrizio Ivaldi, per discutere le criticità delle linee sul territorio. Le più problematiche sono la 84, 381, 383, 385 e 3, gestite con autobus da 7,5 metri, che soffrono per il pesante debito dell’azienda e per la difficoltà a reperire pezzi di ricambio.

“Il Comune sta lavorando per rimettere in sesto l’azienda”, spiega Ivaldi. “Nei prossimi mesi, grazie alle risorse impiegate e al pagamento dei fornitori, alcuni autobus fermi potranno tornare in servizio, migliorando il trasporto, anche se non sarà ancora pari a quello precedente”.

Riguardo al trasporto legato allo stadio, Ivaldi sottolinea l’importanza di tutelare i residenti: “Stiamo coordinandoci quotidianamente con la Polizia locale e le società sportive per potenziare il servizio pubblico durante le partite, così da ridurre l’uso di mezzi privati parcheggiati ovunque e limitare i disagi”.

L’obiettivo del Municipio è dunque migliorare il servizio pubblico sia sulle linee critiche sia nelle giornate di evento, garantendo maggiore efficienza e tutela dei cittadini.

