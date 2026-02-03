Regione, 30 milioni per il rinnovo dei mezzi pubblici. Respira Amt
di c.b.
Buone notizie per Amt che, al pari delle altre aziende di trasporto pubblico Liguria, potrà attingere dai 30 milioni stanziati dalla Regione per rinnovare i propri mezzi a disposizione. Lo stanziamento fa parte del secondo quinquennio (2024-2028) del Piano Strategico Nazionale per il Trasporto Sostenibile, e al momento ll'ente presieduto da Marco Bucci è l'unico in Italia ad avere completato gli investimenti relativi al primo quinquennio. Lo riporta Il Secolo XIX.
