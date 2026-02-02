Genova: Ilaria Gibelli nominata esperta dei diritti Lgbtqia+

L’avvocata Ilaria Gibelli è la professionista scelta dal Comune di Genova come esperta per la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+. Il bando, scaduto oggi, si è concluso con l’assegnazione a Gibelli di una consulenza triennale dal valore complessivo di 156 mila euro.

Più precisamente, l’incarico comprende attività di studio e consulenza finalizzate a rafforzare la tutela dei diritti delle persone Lgbtqia+ e a promuovere la parità di trattamento e la non discriminazione. L’obiettivo è favorire la piena inclusione e contrastare le discriminazioni fondate su sesso, identità ed espressione di genere e orientamento sessuale, in coerenza con la Strategia nazionale Lgbt+ 2022-2025 del Dipartimento per le Pari Opportunità e dell’Unar.

L’incarico si inserisce nella volontà dell’amministrazione comunale di promuovere una cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze, rafforzando le politiche di inclusione e la tutela dei diritti.

Come indicato nelle Linee programmatiche del Comune di Genminoranzova, la promozione dei diritti della comunità Lgbtqia+ è considerata uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, ma anche un possibile driver di sviluppo territoriale e del turismo locale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.