Emessa l'allerta gialla neve nell'entroterra ponente e levante
di redazione
Si conferma l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 21 di oggi, ai quali si affiancano anche i versanti padani di Levante (zona E). Su entrambe le zone l’allerta nivologica proseguirà fino alle 9 di domani mattina.
La mattinata odierna è iniziata con cielo grigio e deboli piogge sparse. Ancora precipitazioni sparse dal pomeriggio, che in serata potranno avere intensità anche moderata sul centro della regione e potranno assumere carattere nevoso su D ed E a causa dell’abbassamento dello zero termico e della quota neve sui versanti padani.
Si segnalano infatti dalla serata deboli nevicate nell'entroterra con quota neve in calo fino al suolo su D e su parte orientale di E. Le nevicate proseguiranno fino alle prime ore della mattina di domani con accumuli sui versanti padani del savonese moderati su zone non sensibili e deboli sui tracciati autostradali (fino a 8-10 cm sulla Savona-Torino), mentre su E si attendono circa 2-4 cm sulle zone sensibili. Si segnalano inoltre possibili episodi di gelicidio, più probabili nelle zone interne del centro della regione (es. Valle Scrivia, Valle Stura).
Precipitazioni con cumulate areali significative su A e B, fino a elevate su C.
Esaurimento dei fenomeni a partire da Ponente dalle ore centrali di martedì 3 febbraio, pur con deboli piogge sparse residue.
I venti saranno in rinforzo dalla sera di oggi fino a forti domani (40- 60km/h), anche rafficati, da Nord su AB e da Sud-Est su C, in attenuazione dal pomeriggio.
Locale disagio per freddo soprattutto nell’interno e su B.
