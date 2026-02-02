Aeroporto di Genova: Aeroitalia potenzia i collegamenti con la Capitale
di v.f.
Aeroitalia inaugura oggi una base operativa stabile all’Aeroporto Cristoforo Colombo, con due aeromobili sempre presenti sul posto, rafforzando i collegamenti con la Capitale.
Il servizio sarà operato con un ATR 72-600 da 68 posti e prevede le seguenti frequenze:
- dal lunedì al venerdì: un primo volo mattutino (Genova - Roma ore 8:00; Roma - Genova ore 10:20) e un secondo serale (Genova - Roma ore 18:05; Roma - Genova ore 21:05);
- nel weekend: un volo il sabato (Genova - Roma ore 8:00; Roma - Genova ore 10:20) e uno la domenica (Genova - Roma ore 18:05; Roma - Genova ore 21:05).
La presenza di un secondo aeromobile garantisce continuità del servizio anche in caso di manutenzione e rappresenta un passo strategico per l’espansione futura del network Aeroitalia dall’aeroporto di Genova, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta di collegamenti.
