Savona, parcheggi sulle strisce blu pagabili con l’app Telepass

Savona entra nel circuito delle città smart per la mobilità urbana. È attivo il nuovo servizio che consente di pagare la sosta sulle strisce blu direttamente tramite l’app Telepass, senza bisogno di parcometri né di contanti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Telepass e TPL Linea Srl, società che gestisce la sosta in città.

Il servizio, riservato ai clienti Telepass, permette di pagare esclusivamente i minuti effettivi di parcheggio secondo le tariffe comunali, anche senza avere l’apparato Telepass a bordo del veicolo. Basta scaricare l’app, inserire la targa dell’auto e impostare la durata della sosta, confermando la propria posizione tramite geolocalizzazione.

L’applicazione invia una notifica quando il tempo di parcheggio sta per scadere e consente di modificare la durata della sosta, anticipandone o posticipandone il termine anche a distanza, nel rispetto del limite massimo di due ore previsto. Il sistema calcola automaticamente l’importo, che verrà successivamente addebitato, evitando così sanzioni e inutili sprechi di tempo.

Tra le funzionalità disponibili anche la visualizzazione su mappa dell’area di sosta e il calcolo del percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata. Il controllo della regolarità del pagamento avviene tramite verifica della targa da parte degli ausiliari del traffico.

Sempre attraverso l’app Telepass è possibile consultare l’archivio delle soste, scaricare la nota spese e accedere agli altri servizi di mobilità offerti dall’ecosistema Telepass, che va oltre il telepedaggio autostradale.

"Con l’avvio del servizio strisce blu a Savona diventa più semplice ed economico parcheggiare, con un beneficio concreto per cittadini e mobilità urbana", ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass. "Questa nuova attivazione si aggiunge alle oltre 350 località italiane in cui il servizio è già operativo, rafforzando l’obiettivo di offrire soluzioni di mobilità integrate, sicure e sostenibili".

Soddisfazione anche da parte di TPL Linea. "La collaborazione con Telepass rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione dei nostri servizi", ha commentato il Direttore Generale Giampaolo Rossi. "L’integrazione di nuovi sistemi di pagamento rende la sosta più rapida, intuitiva e vicina alle esigenze quotidiane degli utenti".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.