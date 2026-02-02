Genova, Cingolani: "Il Ponte Morandi oscillava da vent'anni ma nessuno è andato a verificare"

"Chi è che mette i satelliti in orbita? Chi è che fa i satelliti e controlla il territorio? Con quei satelliti io posso vedere se ci sono incendi, se ci sono ponti che vibrano con la precisione di un centimetro dall'orbita. Avevamo dati da vent'anni che il Ponte Morandi" a Genova "oscillava, ma nessuno è andato a vedere, perché a nessun è venuto in mente. Sono tutte cose che la tecnologia ti consente di vedere. Questa si chiama sicurezza globale ed è quello che consentirà all'umanità di continuare a vivere in un certo modo". Così l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani durante l'evento organizzato da Leonardo e Fondazione Leonardo Ets dedicato al ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo di difesa e della sicurezza a Roma.

