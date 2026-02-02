Attualità

Genova, Cingolani: "Il Ponte Morandi oscillava da vent'anni ma nessuno è andato a verificare"

di Redazione

39 sec
Genova, Cingolani: "Il Ponte Morandi oscillava da vent'anni ma nessuno è andato a verificare"
Assoclima

"Chi è che mette i satelliti in orbita? Chi è che fa i satelliti e controlla il territorio? Con quei satelliti io posso vedere se ci sono incendi, se ci sono ponti che vibrano con la precisione di un centimetro dall'orbita. Avevamo dati da vent'anni che il Ponte Morandi" a Genova "oscillava, ma nessuno è andato a vedere, perché a nessun è venuto in mente. Sono tutte cose che la tecnologia ti consente di vedere. Questa si chiama sicurezza globale ed è quello che consentirà all'umanità di continuare a vivere in un certo modo". Così l'amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani durante l'evento organizzato da Leonardo e Fondazione Leonardo Ets dedicato al ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo di difesa e della sicurezza a Roma.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

Altre notizie

Emessa l'allerta gialla neve nell'entroterra ponente e levante
Possibile gelicidio nel genovesato

Emessa l'allerta gialla neve nell'entroterra ponente e levante

02/02/2026
di redazione

Aeroporto di Genova: Aeroitalia potenzia i collegamenti con la Capitale
Nuovi orari

Aeroporto di Genova: Aeroitalia potenzia i collegamenti con la Capitale

02/02/2026
di v.f.

Camogli, sindaco Anelli a TN: "Tra dieci giorni possibile riapertura del collegamento con Ruta"
Entro fine anno l'inizio dei lavori per

Camogli, sindaco Anelli a TN: "Tra dieci giorni possibile riapertura del collegamento con Ruta"

02/02/2026
di Claudio Baffico

Savona, parcheggi sulle strisce blu pagabili con l’app Telepass
Nuovo servizio digitale

Savona, parcheggi sulle strisce blu pagabili con l’app Telepass

02/02/2026
di Redazione

ANCI Liguria
Martedì l'ultimo saluto a Gilberto Salmoni
Alle 10 a Staglieno

Martedì l'ultimo saluto a Gilberto Salmoni

02/02/2026
di Redazione

Guarda il video Turismo: le analogie tra Liguria e Tirolo, caro prezzi e la visione anti Olimpiadi di Michil Costa
Qualità e costo dell'accoglienza

Turismo: le analogie tra Liguria e Tirolo, caro prezzi e la visione anti Olimpiadi di Michil Costa

02/02/2026
di Gilberto Volpara

Facileisolare.it