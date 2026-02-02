Martedì l'ultimo saluto a Gilberto Salmoni
di Redazione
12 sec
E' stata comunicata la data della funzione laica per la morte di Gilberto Salmoni, ultimo superstite dell'Olocausto e testimone attivo della Shoah. La celebrazione si terrà martedì 3 febbraio alle ore 10 presso il tempio laico del cimitero di Staglieno.
