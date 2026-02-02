40% di spiagge libere a Spotorno, il sindaco Fiorini: "Lavoriamo per una versione del PUD migliorativa per tutti"

Il sindaco Mattia Fiorini, afferma che il Comune di Spotorno sta lavorando alla bozza del nuovo Piano di Utilizzo del Demanio (PUD) che vedrà almeno il 40% di spiagge libere e libere attrezzate. Attualmente Spotorno dispone di poco più del 3,5% di spiagge completamente libere, che salgono al 18% includendo quelle attrezzate.





L’amministrazione sottolinea che la bozza presentata non è definitiva, ma una base di partenza aperta a modifiche attraverso il confronto con cittadini, balneari e categorie economiche. L’obiettivo dichiarato è bilanciare il diritto di accesso libero al mare con la tutela delle imprese e dei lavoratori del settore, mantenendo almeno le attuali 40 possibilità di impresa sul demanio e, se possibile, incrementandole.





Il confronto con i balneari è continuo e il nuovo PUD viene visto anche come un’occasione per rilanciare investimenti, migliorare i servizi, innovare le strutture e destagionalizzare l’offerta turistica, estendendo il periodo di apertura da aprile a ottobre e favorendo un’occupazione più stabile.

Il percorso istituzionale prevede l’adozione del PUD in Consiglio comunale a metà febbraio, seguita da 30 giorni per le osservazioni. La versione definitiva dovrebbe arrivare in aula indicativamente a metà marzo, dopo il recepimento delle proposte ritenute condivisibili.





