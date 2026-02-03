Notte di intense nevicate nel savonese e nelle valli genovesi

Previsioni meteo rispettate, con la neve che sta caratterizzando le prime ore di questo 3 febbraio. Molto diffuso il fenomeno nell'entroterra savonese, con la Val Bormida molto colpita. Qualche disagio, ma nulla più ad Altare e Millesimo. Fitte nevicate a Urbe, Dego e Cosseria, mentre anche nella provincia genovese si stanno accumulando diversi centimetri, in particolare in Valbrevenna, a Vobbia, e in Valle Scrivia, al confine con l'alessandrino. Alle 9 terminerà l'allerta gialla diramata da Arpal, e la situazione, lentamente, dovrebbe tornare alla normalità.

