Processo Ciro Grillo: la difesa deposita gli atti per l'appello

Il pool di legali che difendono Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia hanno depositato gli atti per l'appello contro la sentenza di primo grado del collegio giudicante del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, pronunciata nel settembre 2025 e che ha condannato i quattro giovani accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese all'epoca dei fatti 19enne.

Il termine ultimo per la presentazione del ricorso era il 5 febbraio: l'appello si svolgerà a Sassari. Il casoA settembre il collegio giudicante aveva accolto la tesi del procuratore Gregorio Capasso, che aveva nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati, e condannato a otto anni di carcere Ciro Grillo, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, mentre la pena per Francesco Corsiglia era stata comminata in sei anni e sei mesi.