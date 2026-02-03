Attualità

Benvenuti in Liguria a Cogoleto tra basilico speciale e le "certificate" origini di Cristoforo Colombo

di Gilberto Volpara

35 sec

La puntata di mercoledì 4 febbraio ore 20.30 su Telenord e telenord.it

Dopo il successo della scorsa settimana con il focus dedicato ad Arezzo Ligure, Benvenuti in Liguria fa tappa sulla costa e approda a Cogoleto e dintorni.

 

Nella puntata del 4 febbraio riflettori sulla coltivazione del basilico in acqua (nella foto), ma anche su artigiani del disegno che raffigurano i grandi cetacei con materiali speciali, nonchè, la cultura locale dove emergono i documenti risalenti alle origini di Cristoforo Colombo.

 

Il tutto tra innumerevoli curiosità firmate dal Cucinosofo Sergio Rossi e conclusione sulle alture di Genova Voltri con una storia d'allevamento giovanile che riprenderà l'inizio di trasmissione in cui saranno protagonisti due fratelli che si sono messi in gioco tra mucche e ortaggi. 

 

 

