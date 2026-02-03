Sanremo, inaugurati otto nuovi tapis roulant in stazione: investimenti per 15 milioni di euro

Sono stati inaugurati oggi gli otto nuovi tapis roulant della stazione ferroviaria di Sanremo, un intervento che migliora in modo significativo l’accessibilità, la sicurezza e la qualità dei servizi per i viaggiatori. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore comunale al Turismo, Manifestazioni e Sport Alessandro Sindoni, l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola e il responsabile della Direzione Operativa Stazioni Area Nord-Ovest di Rete Ferroviaria Italiana, Davide Famà.





L’intervento sui tapis roulant, dal valore di 3 milioni di euro, ha previsto la completa sostituzione degli impianti con sistemi di ultima generazione dotati di controllo elettronico a microprocessore, sensoristica avanzata per la sicurezza, illuminazione a LED e luci di segnalazione per le fasi di imbarco e sbarco. Entro maggio sarà attivata anche la telegestione dalla Control Room Stazioni, che consentirà interventi più rapidi in caso di guasto e una riduzione dei tempi di fermo.





Il progetto rientra in un più ampio piano di riqualificazione della stazione, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro. Tra gli interventi già realizzati o in corso figurano l’attivazione del Wi-Fi gratuito, il potenziamento della videosorveglianza – con il passaggio da 52 a 142 telecamere dotate di funzioni di machine learning – il rinnovo degli impianti di diffusione sonora, antincendio e di illuminazione a LED per una maggiore efficienza energetica.





Nel 2027 è inoltre prevista una prima fase di sostituzione delle scale mobili, seguita dal rinnovo dei quattro ascensori presenti in stazione.





A integrazione degli interventi infrastrutturali, il Comune di Sanremo, attraverso l’assessorato al Turismo, ha curato una nuova comunicazione visiva per i visitatori, con circa venti pannelli di benvenuto dotati di QR code per scoprire le attrazioni della città e la brandizzazione degli armadi di comando dei nuovi tapis roulant.

