Elicoidale, conto alla rovescia: da aprile i lavori sulla rampa

La sostituzione della rampa finale del Ponte Elicoidale, il collegamento strategico tra autostrada e Sopraelevata, prenderà il via non prima di aprile. È questo l’orizzonte temporale indicato dall’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Massimo Ferrante, intervenuto in aula per rispondere a un’interrogazione del consigliere Lorenzo Garzarelli, dopo i ripetuti disagi alla viabilità registrati negli ultimi mesi.

Ferrante ha chiarito che le criticità non riguardano il tratto di più recente realizzazione, bensì una struttura storica: la rampa risalente al 1930 che conduce verso Lungomare Canepa. I monitoraggi tecnici hanno evidenziato condizioni tali da consentire il transito in sicurezza su sole due corsie. Per evitare un pericoloso “effetto imbuto”, si è quindi resa necessaria la chiusura dell’accesso inferiore dell’Elicoidale, così da garantire la regolarità dei flussi in uscita dall’autostrada.

La competenza sull’area è condivisa tra Comune e Autorità di Sistema Portuale, cui spetta in particolare la gestione del Ponte Elicoidale. Sarà proprio l’Autorità Portuale a occuparsi della sostituzione integrale dell’impalcato della rampa finale. L’avvio dei lavori è previsto per aprile, ma la sola redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) richiederà circa 24 mesi, con un investimento stimato superiore ai 2,1 milioni di euro.

Nel frattempo, il Comune ha avviato una gara per l’affidamento di servizi di monitoraggio mirati sulle infrastrutture di propria competenza, con l’obiettivo di controllare lo stato delle opere e, se possibile, prorogare in sicurezza le attuali configurazioni di transito.

"Bisogna attendere l’intervento di sostituzione della rampa", ha concluso Ferrante, ribadendo che la piena funzionalità del nodo viabilistico non potrà essere ripristinata prima dei lavori strutturali programmati dall’Autorità Portuale.

