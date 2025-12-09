Bolzaneto: la genovesità incanta la platea del Govi con i 101 anni di Ma se ghe penso
di Redazione
Con il professor Franco Bampi anche Franca Lai, Michele, Mike fc, i Trilli, Laura Parodi e tanti altri
Grande successo di pubblico al Teatro Govi di Genova Bolzaneto per i 101 anni di Ma se ghe penso, seconda edizione dell'orgoglio genovese all'insegna di musica e cultura.
Davanti a una platea stracolma, l'esibizione di innumerevoli artisti con stili ed età differenti. Tra loro Franca Lai, Michele, Mike fc, Laura Parodi, i Mandillà, Andrea Facco e Valentina Izzo e tanti altri senza dimenticare i Trilli, coordinatori dell'evento con Vladi Zullo. Nel finale, anche, lo spettacolo di alcuni bambini della scuola elementare Mameli, rigorosamente in lingua genovese, grazie al volontariato di alcuni maestri speciali.
Diverse fasi della manifestazioni saranno ricordate nella prossima puntata di Scignoria! in onda giovedì 11 dicembre dalle 20.30 su Telenord e telenord.it.
