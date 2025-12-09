Attualità

Bolzaneto: la genovesità incanta la platea del Govi con i 101 anni di Ma se ghe penso

di Redazione

36 sec

Con il professor Franco Bampi anche Franca Lai, Michele, Mike fc, i Trilli, Laura Parodi e tanti altri

Bolzaneto: la genovesità incanta la platea del Govi con i 101 anni di Ma se ghe penso
SettimoLink

 

Grande successo di pubblico al Teatro Govi di Genova Bolzaneto per i 101 anni di Ma se ghe penso, seconda edizione dell'orgoglio genovese all'insegna di musica e cultura.

 

Davanti a una platea stracolma, l'esibizione di innumerevoli artisti con stili ed età differenti. Tra loro Franca Lai, Michele, Mike fc, Laura Parodi, i Mandillà, Andrea Facco e Valentina Izzo e tanti altri senza dimenticare i Trilli, coordinatori dell'evento con Vladi Zullo. Nel finale, anche, lo spettacolo di alcuni bambini della scuola elementare Mameli, rigorosamente in lingua genovese, grazie al volontariato di alcuni maestri speciali.

 

Diverse fasi della manifestazioni saranno ricordate nella prossima puntata di Scignoria! in onda giovedì 11 dicembre dalle 20.30 su Telenord e telenord.it

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

govi ma se ghe penso

Condividi: