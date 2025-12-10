ASTER, Mosaicultura e Verde a Genova: innovazione e creatività nel verde urbano
Sottolineata l’importanza della cura del paesaggio come strumento di educazione ambientale e culturale
Telenord ospita un approfondimento speciale dedicato al mondo del verde urbano e della mosaicultura, con un focus sulle iniziative promosse da ASTER, l’agenzia che gestisce servizi ambientali e infrastrutturali sul territorio. In studio interviene Riccardo Alberico, tecnico e botanico di ASTER, che guida gli spettatori attraverso le pratiche innovative di progettazione del verde e le tecniche della mosaicultura, un’arte che trasforma piante e fiori in composizioni artistiche viventi.
Alberico spiega come queste soluzioni contribuiscono a valorizzare gli spazi pubblici, migliorare la qualità della vita urbana e promuovere la sostenibilità, unendo estetica e funzionalità. Vengono inoltre illustrate le prospettive future per la gestione del verde in città, i progetti di ASTER e l’importanza della cura del paesaggio come strumento di educazione ambientale e culturale.
