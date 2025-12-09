Imperia, si chiude il progetto "Upi Game 2.0" con lo spettacolo di Buffa su Michael Jordan al Teatro Cavour
di Luca Pandimiglio
Lo spettacolo di Federico Buffa sul campione americano ha chiuso gli appuntamenti del progetto "UPI Game 2.0 - Correggilostile team - Insieme per il benessere e l'inclusione"
"Number 23: vita e splendori di Michae Jordan" è lo spettacolo di Federico Buffa andato in scena ieri sera alle ore 21 al Teatro Cavour di Imperia. Lo show è stato incentrato sulla straordinaria esperienza sportiva e umana del campione di baske americano Michael Jordan ed è l'evento conclusivo della rassegna di appuntamenti organizzati nell'ambito del Progetto "UPI Game 2.0 - Correggilostile team - Insieme per il benessere e l'inclusione", un progetto delle Province liguri che promuove risposte efficaci a livello territoriale sulla tematica dello sport e degli stili di vita sani.
Il progetto, finanziato da Upi (Unione Province d'Italia) e Fondazione Carige, ha come capofila la Provincia di Imperia e come partner Anci - Upi Liguria, la Provincia Savona, la Provincia della Spezia, il Forum Terzo Settore, 1'Istituto Alberghiero IPSAR A. Migliorini di Finale Ligure e l'Unione Sportiva San Marziano Partecipano, in qualità di associati: il Comune di Imperia, l'Università di Genova, i Comune della Spezia, il CONI, Federsanità e l'Ufficio Scolastico Regionale.
La Provincia di Imperia, che nei mesi scorsi a Imperia ha promosso e organizzato i due appuntamenti iniziali con il "Tramonto in forma alla Rabina" a maggio e la "Festa dello sport" a settembre, ha chiuso ieri con lo spettacolo di Buffa, un'iniziativa che in Liguria ha coinvolto migliaia di giovani.
“Oggi concludiamo con un evento culturale che si rivolge ancora di più alla mente - ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola -. Ad un grande campione come Jordan e a far cogliere come la vita di un grande campione incida sulla personalità. Credo sia stata una buona iniziativa questa che l’Unione delle Province Italiane ha finanziato e che in Liguria le altre tre province hanno deciso, per il secondo anno consecutivo, che fosse Imperia capofila insieme evidentemente alle rappresentanze di queste altre tre province e così sarà anche per l’anno prossimo. Chiudiamo qui al Teatro Cavour una serie che è stata in crescita e che crediamo crescerà ancora di più l’anno prossimo“.
