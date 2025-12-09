Imperia, si chiude il progetto "Upi Game 2.0" con lo spettacolo di Buffa su Michael Jordan al Teatro Cavour

"Number 23: vita e splendori di Michae Jordan" è lo spettacolo di Federico Buffa andato in scena ieri sera alle ore 21 al Teatro Cavour di Imperia. Lo show è stato incentrato sulla straordinaria esperienza sportiva e umana del campione di baske americano Michael Jordan ed è l'evento conclusivo della rassegna di appuntamenti organizzati nell'ambito del Progetto "UPI Game 2.0 - Correggilostile team - Insieme per il benessere e l'inclusione", un progetto delle Province liguri che promuove risposte efficaci a livello territoriale sulla tematica dello sport e degli stili di vita sani.

Il progetto, finanziato da Upi (Unione Province d'Italia) e Fondazione Carige, ha come capofila la Provincia di Imperia e come partner Anci - Upi Liguria, la Provincia Savona, la Provincia della Spezia, il Forum Terzo Settore, 1'Istituto Alberghiero IPSAR A. Migliorini di Finale Ligure e l'Unione Sportiva San Marziano Partecipano, in qualità di associati: il Comune di Imperia, l'Università di Genova, i Comune della Spezia, il CONI, Federsanità e l'Ufficio Scolastico Regionale.

La Provincia di Imperia, che nei mesi scorsi a Imperia ha promosso e organizzato i due appuntamenti iniziali con il "Tramonto in forma alla Rabina" a maggio e la "Festa dello sport" a settembre, ha chiuso ieri con lo spettacolo di Buffa, un'iniziativa che in Liguria ha coinvolto migliaia di giovani.

“Oggi concludiamo con un evento culturale che si rivolge ancora di più alla mente - ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola -. Ad un grande campione come Jordan e a far cogliere come la vita di un grande campione incida sulla personalità. Credo sia stata una buona iniziativa questa che l’Unione delle Province Italiane ha finanziato e che in Liguria le altre tre province hanno deciso, per il secondo anno consecutivo, che fosse Imperia capofila insieme evidentemente alle rappresentanze di queste altre tre province e così sarà anche per l’anno prossimo. Chiudiamo qui al Teatro Cavour una serie che è stata in crescita e che crediamo crescerà ancora di più l’anno prossimo“.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.