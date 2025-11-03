Sicurezza, questore Burdese convoca tavolo su carichi di lavoro operatori di polizia

l SIAP di Genova annuncia un importante risultato: il 7 novembre si terrà un tavolo di confronto sui carichi di lavoro e il rischio professionale del personale di Polizia, convocato dal Questore Burdese.





Per il segretario generale Roberto Traverso, si tratta di “una conquista costruita nel tempo con serietà e determinazione”. Ora però, aggiunge, “servono risposte, garanzie e un vero progetto per la sicurezza di Genova. Senza passi concreti, siamo pronti alla mobilitazione”.





Il SIAP denuncia una distribuzione inefficace del personale e la mancanza di una pianificazione territoriale, con troppe risorse concentrate nel centro storico a scapito dei quartieri più difficili.





Traverso chiede anche un coordinamento strutturato con la Polizia Locale, “nel rispetto dei ruoli e delle competenze”, criticando scelte comunali “poco trasparenti e fuori dal quadro normativo”.





Il sindacato parteciperà al tavolo con spirito costruttivo ma deciso, chiedendo “un riequilibrio dei carichi di lavoro e condizioni migliori per gli operatori”. Intanto è stato avviato un progetto di tutela legale per il personale più esposto.





“La sicurezza dei cittadini nasce da quella di chi indossa l’uniforme” conclude Traverso.

