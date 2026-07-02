Sicurezza: una commissione ad hoc per provare a dare risposte (quinta parte)

Una commissione ad hoc sul tema sicurezza per provare a dare un contributo importante e risposte concrete. I partiti di opposizione del municipio Centro Est hanno seguito questa strada, e l'8 luglio saranno diverse le situazioni e le peculiarità affrontate, anche se molto spesso ci si riferisce ad ambiti tra loro molto legati e non certo indipendenti. Ai microfoni di Telenord l'opinione del presidente della Commissione I Massimiliano Massa.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.