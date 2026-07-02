Sicurezza: la Bassa Valbisagno cerca di tornare alla normalità (quarta parte)
di Claudio Baffico
I cittadini della Bassa Valbisagno sperano di gettarsi presto alle spalle gli episodi di violenza che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, con le risse in piazza Martinez e i fatti accaduti sulle alture di San Fruttuoso. Il problema della gestione dei minori non accompagnati sembra più gestibile, anche se il presidente Fabrizio Ivaldi, ai microfoni di Telenord, garantisce massima attenzione alla situazione, anche se respinge qualunque sorta di allarmismo.
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