Sicilia: 40 milioni per aziende agricole che puntano su efficienza energetica e attività extra-agricole
di R.S.
Il programma finanzia interventi in settori come agriturismi, agricoltura sociale, attività didattiche e trasformazione dei prodotti agricoli
La Regione Siciliana lancia un nuovo bando da 40 milioni di euro a sostegno delle aziende agricole che desiderano ampliare e diversificare le proprie attività, con un’attenzione particolare all’efficienza energetica e all’utilizzo di fonti rinnovabili.
Il programma finanzia interventi in settori come agriturismi, agricoltura sociale, attività didattiche e trasformazione dei prodotti agricoli, incoraggiando le aziende a innovare e rendere più sostenibili le proprie strutture.
Il bando rientra nell’Intervento SRD03 del CSR Sicilia 2023-2027 e offre alle imprese l’opportunità di ottenere contributi a fondo perduto per realizzare progetti che migliorino le prestazioni energetiche e valorizzino il territorio.
Le domande possono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando ufficiale della Regione, disponibile sul sito istituzionale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie