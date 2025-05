Si chiude il Forum Nazionale di Rapallo, le prospettive per un'Italia più sostenibile

Si è concluso oggi, presso l’Excelsior Palace di Rapallo, il 1° Forum Nazionale Ecosostenibità, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, articolandosi in 13 sessioni tematiche e con più di 50 relatori tra rappresentanti istituzionali, esperti, tecnici e imprenditori. Con temi come economia circolare, bonifiche, energie rinnovabili, mobilità sostenibile e diritto ambientale, l’evento ha gettato le basi per un appuntamento annuale di riferimento nel panorama della sostenibilità nazionale.

Massimiliano Monti, editore di Telenord e promotore del Forum, ha dichiarato: “Questo Forum nasce dalla convinzione che il cambiamento sia possibile solo se sostenuto da un dialogo costruttivo tra tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo è costruire un laboratorio permanente di idee e soluzioni per un’Italia sempre più sostenibile.”

La seconda giornata di lavori - Dopo una prima giornata intensa di confronto e proposte operative, la mattinata di sabato 24 maggio ha messo in luce buone pratiche, visioni di sistema e modelli di innovazione replicabili. Ad aprire la giornata in qualità di ospite d’onore il Generale Giuseppe Vadalà, Commissario Straordinario per le bonifiche ambientali. Durante il suo intervento ha sottolineato la necessità di un approccio sistemico per affrontare il risanamento dei territori inquinati. Citando l’esperienza di Taranto, ha evidenziato come le bonifiche rappresentino un’eredità complessa del passato, frutto di uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali. Vadalà ha ribadito che non è più sufficiente l’azione del commissario: serve una rete strutturata di supporto a enti locali e imprese. Ha richiamato l’importanza delle stazioni appaltanti, definite “il punto nevralgico” per l’efficacia degli interventi, e ha auspicato la creazione di almeno dieci realtà operative a livello nazionale. Ha inoltre lodato la collaborazione con AMIU Genova e invitato a un’azione condivisa e responsabile per accelerare la transizione ambientale del Paese.

La prima sessione ha posto al centro economia circolare e innovazione nella gestione dei rifiuti, con la presentazione di buone pratiche da parte di imprese impegnate nel riciclo e nel riuso. Enzo Scalia, direttore generale del gruppo RELIFE, ha illustrato il modello industriale di upcycling integrato dell’azienda: una filiera completa che trasforma i rifiuti raccolti in nuovi prodotti attraverso impianti dedicati per carta, plastica ed energia. Il sistema “Upcycled by ReLife” restituisce al cliente prodotti derivati dai propri scarti, migliorando le performance ESG. Scalia ha inoltre sottolineato l’importanza della tracciabilità, della certificazione di circolarità e della riduzione della carbon footprint lungo tutte le fasi produttive.

L'esperienza dei consorzi - Ampio spazio è stato riservato alla raccolta differenziata, con gli interventi di Fabio Costarella (CONAI), Antonio Protopapa (COREPLA), Federico Fusari (RICREA) e Roberto Di Molfetta (COMIECO). I consorzi hanno illustrato le sfide e le soluzioni per migliorare la qualità del riciclo, valorizzando l’informazione ai cittadini, l’ecodesign e le nuove tecnologie, come il riciclo chimico. È emersa con forza la necessità di una filiera integrata e collaborativa.

Il recupero del territorio - La terza sessione ha approfondito le strategie di bonifica ambientale. Silvia Paparella (RemTech Expo) ha confermato il ruolo strategico delle bonifiche per la rigenerazione territoriale, ricordando progetti emblematici come l’Open Lab ENI di Taranto. Guido Bonfedi (Eni Rewind) ha presentato l’impegno del gruppo, con oltre 3 miliardi investiti in bonifiche, richiamando la necessità di una strategia nazionale per i rifiuti più critici. Michele Prandi (Comune di Genova) ha evidenziato il ruolo operativo dei Comuni nella validazione dei progetti di bonifica, sottolineando l’importanza della formazione tecnica e della condivisione con cittadini e stakeholder. Barbara Giojelli (SIGE) ha presentato un approccio integrato alle bonifiche che valorizza competenze tecniche, mappatura e certezza normativa per favorire investimenti privati.

Ambiente e norme giuridiche - Gli aspetti normativi e giuridici legati alla sostenibilità ambientale sono stati al centro degli interventi della Camera Forense Ambientale, che ha offerto un approfondimento normativo sulle attuali problematiche giuridiche connesse alla gestione ambientale. Cinzia Pasquale, Presidente della Camera Forense Ambientale, ha evidenziato la complessità del diritto ambientale, reso instabile da continue modifiche legislative e da una difficile armonizzazione tra norme europee, nazionali e regionali. Ha sottolineato la necessità di maggiore chiarezza normativa per garantire certezza del diritto. Il nuovo regolamento UE sul riuso, pur condivisibile, potrebbe avere impatti economici rilevanti. Infine, ha richiamato l’importanza di bilanciare interessi pubblici spesso in conflitto, come ambiente e paesaggio, soprattutto nei procedimenti amministrativi legati alle energie rinnovabili. In conclusione la semplificazione non può andare a discapito della significativa rilevanza del procedimento amministrativo.

Il bilancio sulle bonifiche - La sessione conclusiva ha visto l’intervento del Ten. Col. Nino Tarantino, Subcommissario per la bonifica delle discariche abusive, che ha presentato un bilancio di sette anni di attività: 83 siti bonificati su 91 assegnati, oltre 190 milioni di euro risparmiati, con una drastica riduzione delle sanzioni UE. L’azione ha restituito valore ambientale e sociale a numerosi territori, con progetti di rifunzionalizzazione innovativi e condivisi con le comunità locali.

La mattinata si è chiusa con un messaggio unanime: la sostenibilità non è solo un obiettivo ambientale, ma anche economico, sociale e culturale. La transizione richiede visione, responsabilità e alleanze solide tra istituzioni, imprese e cittadini.

