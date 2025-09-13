Sestri Ponente, uomo accoltellato all’alba in via Menotti: arrestato l’aggressore

Scena da incubo per i residenti di via Ciro Menotti, nel quartiere di Sestri Ponente. Intorno alle 7:30, un acceso confronto tra due uomini è degenerato in un grave episodio di violenza urbana.

Alcuni abitanti, attirati dalle urla provenienti dalla strada, si sono affacciati alle finestre e hanno assistito a una scena drammatica: due persone, entrambe di origine nordafricana, stavano litigando animatamente nei pressi del civico 1. Improvvisamente, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente l’altro con diversi fendenti, per poi tentare di fuggire a piedi.

L’aggressore è stato però bloccato poco dopo dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, intervenuti rapidamente dopo l’allarme. L’uomo è stato portato in caserma per l’identificazione e le successive procedure giudiziarie.

La vittima, ferita ma cosciente, è stata immediatamente soccorsa da personale della Croce Verde Pegliese e della Pubblica Assistenza Soccorso Fiumara, supportati dall’equipaggio dell’automedica Golf4. Dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino.

Al momento le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione. I carabinieri stanno ora cercando di chiarire i motivi alla base della lite e le eventuali responsabilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.