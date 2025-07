Sestri Levante: sindaco Solinas revoca deleghe ad assessore Ianni, legato a Muzio

A Sestri Levante si riaccende il dibattito politico dopo la decisione del sindaco Francesco Solinas di revocare le deleghe all’assessore Giuseppe Ianni, finora responsabile di Commercio, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Turismo, Agricoltura, Promozione e Marketing territoriale, Eventi e Città del Vino.

A spiegare la scelta è stato lo stesso primo cittadino, che ha ricondotto la revoca a un cambiamento negli equilibri della maggioranza consiliare. "Con il Consiglio comunale del 12 giugno – ha dichiarato Solinas – si è verificata l’uscita dalla maggioranza di alcuni componenti del gruppo “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni”, i quali hanno dato vita a un nuovo gruppo esterno. Poiché l’assessore Ianni è sempre stato strettamente legato a queste persone, anche per sue reiterate affermazioni, e non avendo ricevuto sue dimissioni spontanee, dopo un confronto con i gruppi di maggioranza ho deciso di revocare l’incarico, venendo meno i presupposti fiduciari che lo avevano motivato". Il sindaco ha comunque ringraziato Ianni per il lavoro svolto. Al momento, le deleghe revocate non saranno redistribuite e restano in capo al sindaco.

Nota di 'Progresso per Sestri' - La notizia ha suscitato la reazione dell’opposizione. In una nota diffusa alla stampa, il gruppo consiliare “Progresso per Sestri” ha commentato duramente la decisione, definendola una "cacciata" e parlando di un ulteriore indebolimento dell’amministrazione comunale. Pur riconoscendo, seppur con tono critico, l’impegno dell’assessore uscente nel cercare di difendere il comparto turistico e commerciale, l’opposizione ha sottolineato come la sua rimozione rappresenti "la caduta dell’ultima foglia di fico" di una Giunta che, secondo loro, sarebbe ormai totalmente appiattita su posizioni ideologiche e riconducibile politicamente a un’unica forza, la Lega.

Nel comunicato, “Progresso per Sestri” ha ricordato la perdita di appoggio da parte di Claudio Muzio – definito “mentore” del sindaco – e ha evidenziato come l’attuale amministrazione sia ormai sostenuta soltanto da otto consiglieri, un numero che a loro giudizio non rappresenta più una vera maggioranza. Non sono mancate critiche dirette al sindaco Solinas, accusato di guidare un’amministrazione “minoritaria”, priva di visione e isolata.

L’opposizione ha infine rivendicato il ruolo di stimolo svolto in questi mesi, affermando che alcune iniziative dell’amministrazione sarebbero state adottate in risposta a sollecitazioni pubbliche da parte del loro gruppo. In chiusura, hanno lanciato un appello diretto al sindaco e ai consiglieri rimasti al suo fianco: "Si dimetta, per il bene della città".

Nota di Claudio Muzio - “Prendo atto della decisione del sindaco Solinas di revocare l’incarico di assessore all’avv. Giuseppe Ianni, con l’imputazione di essere legato alla mia persona da un rapporto di stima e affetto reciproco. Mi sembra, in tutta onestà, una motivazione disarmante e imbarazzante, messa per iscritto nel decreto e nel comunicato stampa da un sindaco ormai delegittimato, che pietisce a destra e a manca aiuti e sostegno a un progetto ormai fallito, che avrebbe come unica soluzione dignitosa quella delle sue dimissioni per rimettersi al giudizio dei cittadini, per dare loro la possibilità di valutarne l’operato e la consistenza amministrativa. Ma per un gesto del genere occorrerebbe una statura politica che il sindaco Solinas evidentemente non ha, come era già chiaro da tempo. Il futuro parlerà per tutti, sia all’interno che all’esterno del Consiglio Comunale”. E’ quanto dichiara Claudio Muzio, consigliere comunale di Sestri Levante, capogruppo di “Sestri nel cuore”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.