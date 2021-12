Sestri Levante, parte oggi la "wine revolution": il vino naturale all'ex convento dell'Annunziata

di Marco Garibaldi

Oggi, domenica 14, e lunedì 15 novembre torna presso l'ex convento della Annunziata sulla baia del silenzio di Sestri Levante, "The Wine Revolution".

Una due giorni di incontri e degustazioni, ma anche la possibilità di conoscere e scoprire il lavoro degli oltre 70 vignaioli partecipanti alla manifestazione, provenienti da tutta Italia e dall'estero, oltre un folto gruppo di garagisti. La manifestazione si terrà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid. Per entrare necessario mostrare il proprio Green Pass o tampone e un servizio d'ordine controllerà e gestirà l'affluenza.

L'evento si svolgerà su diverse sale, compresa una grande area all'aperto, nelle quali verrà garantito il distanziamento degli ospiti e dei vignaioli partecipanti. I biglietti potranno essere acquistati direttamente in loco domenica e lunedi, negli orari di visita della manifestazione, domenica dalle 11 alle 19 e lunedì dalle 10:30 alle 18:30. Costo del calice di degustazione, valevole per entrambe le giornate, è 15 euro (10 euro per operatori commerciali e 12 per gli associati ais fisar e onav).