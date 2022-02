Spezia, badante sparisce per un giorno intero con un 94enne: arrestata per sequestro di persona

di Marco Innocenti

I due erano stati visti l'ultima volta ieri mentre salivano a bordo dell'auto della donna, poco prima che la casa dell'anziano fosse distrutta da un incendio

Una badante 47enne di origini rumene è stata arrestata questa mattina alla Spezia con l'accusa di sequestro di persona aggravato, dopo essere stata sorpresa in compagnia di un anziano di 94 anni che risultava scomparso dalla propria casa di Lido di Camaiore in provincia di Lucca dal giorno precedente. Entrambi sono stati rintracciati all'interno di un'auto, risultata poi di proprietà della badante stessa, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni passanti che avevano notato la donna accasciata sul volante in Viale Italia.

L'intervento dei militi del 118, che si sono assicurati delle buone condizioni di salute dei due occupanti la vettura, ha messo in moto le indagini da parte della Polizia Locale. Durante i controlli medici svolti presso l'ospedale Sant'Andrea, gli agenti sono risaliti alla residenza dell'anziano in Toscana, presso lo stesso indirizzo a cui risultava domiciliata anche la donna ma hanno anche scoperto che l'uomo, non autosufficiente, era oggetto di ricerche da quando la figlia ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri nella giornata di ieri.

L'ultimo a dare indicazioni utili era stato un vicino di casa, che lo aveva visto salire in auto con la propria badante, poco prima che l'abitazione dell'anziano fosse distrutta da un incendio insieme a una dependance. Da allora nessuna notizia, i telefoni cellulari di entrambi risultavano non raggiungibili. Comunicato il ritrovamento dell'uomo, il magistrato di turno Elisa Loris ha disposto l'arresto della donna, inizialmente trattenuta nella cella di sicurezza della caserma di Viale Amendola e poi trasferita presso il carcere di Genova Pontedecimo. Il processo per direttissima è previsto per la prossima settimana alla Spezia. Intanto i Vigili del Fuoco toscani sono impegnati ad acquisire elementi per stabilire l'origine dell'incendio che ha distrutto l'abitazione dell'anziano.