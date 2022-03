Spezia, scritte e simboli fascisti sui muri del Circolo Arci Canaletto

di Marco Innocenti

Simboli fascisti sono stati dipinti su un muro di fronte al Circolo Arci Canaletto, nell'omonimo quartiere della Spezia. Lo denunciano i gestori del Circolo, che sorge vicino alla Biblioteca civica Beghi. "Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a rigurgiti come questo, già in passato sono apparsi sui nostri muri segni che rimandavano a epoche buie del nostro Paese", scrivono sulla loro pagina Facebook.

"Chi ha pensato di intimidirci se ne faccia una ragione - proseguono - Il nostro circolo è e resterà sempre un presidio antifascista del quartiere e della città".